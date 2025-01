Lucas Vogel es profesor de Matemáticas en el Instituto Superior Belén, de la localidad de Campo Grande, y en un centro de día de Oberá para personas con discapacidad. Lo destaca su enfoque creativo y accesible en la enseñanza.

El obereño Lucas Vogel fue elegido entre los 50 mejores docentes del mundo y participará de la final del Education Global Teacher Prize, reconocimiento internacional de la Fundación Varkey con aval de UNESCO.

La iniciativa pretende destacar el compromiso de los educadores entre alrededor de 5.000 nominaciones de 89 países. Los diez últimos finalistas se conocerán a fin de enero y el ganador obtendrá un premio de un millón de dólares.

Vogel trabaja como profesor de Matemáticas en el Instituto Superior Belén, de la localidad de Campo Grande, y en un centro de día de Oberá para personas con discapacidad. Además, el obereño desarrolló un podcast llamado El Helado, en el que avanza en conceptos matemáticos de manera creativa y accesible.

En el centro de día creó el Espacio STEAM, donde los estudiantes reciben una enseñanza personalizada y un enfoque altamente adaptativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

“La verdad es un honor que se valore el trabajo que realizo, y estar entre tantos grandes educadores es un privilegio”, reconoció Vogel en diálogo con el diario digital Infobae. Y agregó: “No lo esperaba, me postulé para dar a conocer la metodología qué usaba en contextos o grupos minoritarios. Siempre creí en el esfuerzo que hago, pero que otros vean como tan importante me sorprendió y me di cuenta la diferencia que se puede hacer”. Para el prestigioso galardón internacional fueron elegidos dos argentinos, el obereño Vogel y Karina Sarro, de Buenos Aires.

