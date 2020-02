Negatividad, cansancio y otros cinco signos de que necesitás unas vacaciones

El tiempo libre puede proporcionar un gran impulso a la productividad, creatividad y satisfacción laboral general. Siete señales letales que pueden significar una escapada necesaria de la oficina.

Quien dijo: “Haz un trabajo que ames y nunca trabajarás un día en tu vida”, tal vez no haya querido ser tan literal. Incluso en el trabajo más alegre del mundo, todos los días no son color de rosa. Está bien tener días malos. Lo que no está bien es cuando semanas enteras de trabajo se inundan de sentimientos de tristeza, fatalidad y una probabilidad del 50% de ansiedad al final de todos los días.

No es posible mantener la felicidad a largo plazo sin equilibrar adecuadamente el tiempo profesional con el personal. Evitar el agotamiento significa usar ambos sabiamente. El tiempo libre puede proporcionar un gran impulso a la productividad, creatividad y satisfacción laboral general. Tomarse unas vacaciones buenas para la salud mental en general, que no requieran una planificación excesiva, numerosas conexiones de vuelos o grandes cantidades de dinero, o visitar un destino relajante y nuevo son excelentes alternativas. Incluso si se trata solo de un destino cercano, un cambio de escenario puede ayudar a obtener una perspectiva distinta.

A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud clasificó oficialmente el agotamiento o “síndrome de burnout” como un trastorno mental relacionado con el trabajo que se caracteriza por tres dimensiones: sentimientos de falta de energía o agotamiento; aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo y eficacia profesional reducida. Sin embargo, parece que la mayoría de las personas no saben cuándo están a punto de tener un episodio resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito. Una pista útil: si ya estás pensando en las vacaciones, es hora de comenzar a planificar una.

Siete señales letales que pueden significar una escapada necesaria de la oficina

Cuando responder a un simple correo electrónico se siente como escribir una tesis doctoral

Cuando las tareas minúsculas comienzan a sentirse como escalar montañas, es hora de activar el contestador automático del correo electrónico y escalar una montaña real. Nada funciona más para recordar lo insignificante que es un correo electrónico que estar en la cima de un pico tan monumental como el Monte Kilimanjaro.

Dolor de espalda crónico y presión arterial alta

Los trabajos sedentarios han aumentado un 83% desde 1950 según la American Heart Association. Las sillas de oficina son asesinos en serie discretos que deberían venir con la advertencia de un cirujano. Y según una investigación que llevó a cabo la Clínica Mayo en los Estados Unidos, pueden causar dolor de espalda crónico, obesidad, presión arterial alta y provocar enfermedades cardíacas. Por eso, disfrutar de un viaje donde sentarse es lo último que se hace, es una excelente alternativa.

La negatividad

Si regularmente una persona lleva negatividad a la oficina, debería considerar tomarse una semana libre en Finlandia. Según el Informe de Felicidad Mundial de 2019, Finlandia es el país más feliz del mundo, lo que significa que los finlandeses tienen mucha alegría para compartir. Llevar alegría a los compañeros de trabajo se convierte en un ciclo ineludible; compartir gratitud provoca la misma reacción en quien la recibe.

Las notificaciones incesantes en los dispositivos tecnológicos desvían tu atención

Si las notificaciones incesantes en los dispositivos tecnológicos desvían tu atención, es hora de que te alejes de las pantallas. Cada vez que la tecnología interrumpe nuestra concentración, pagamos un “costo de cambio” que interfiere en los procesos cognitivos del cerebro. Cada interrupción solo representa unas pocas décimas de segundo, pero se suman. Al final del día, los costos de cambio pueden representar el 40% de la productividad del cerebro.

Además de eso, el uso de teléfonos inteligentes aumenta la hormona del estrés, cortisol, en el cerebro. El aumento de los niveles de cortisol afecta negativamente la corteza prefrontal, lo que conduce a una mala toma de decisiones. La Asociación Estadounidense de Psicología asegura que el 86% de las personas admiten revisar regularmente sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, una conexión constante que puede llevar a decisiones personales lamentables.

Agotamiento

Bien sabido es que el buen descanso es clave para la salud y que dormir mal tiene consecuencias físicas, psíquicas y emocionales. Entre 2010 y 2018, el número de trabajadores que dormían de manera inadecuada aumentó del 30,9% al 35,6%, según un estudio que realizó la Revista de Salud Comunitaria.

Acumulás días de vacaciones

Según la Asociación Americana de Viajes, los trabajadores dejaron 768 millones de días de vacaciones sin usar en 2018. Nadie recibe recuerdos por los días de vacaciones perdidos, pero si viajamos podemos llevar a casa tantos recuerdos como nos permita el equipaje.

Olvidás dejar el trabajo en el trabajo

En un estudio de más de 2.000 trabajadores a tiempo completo, TurnKey Vacation Rentals encontró que el 70,4% de las personas se registraron en su lugar de trabajo mientras estaban de vacaciones. Eso no constituye exactamente un descanso. Según el Boston Consulting Group, los profesionales con tiempo libre obligatorio eran más productivos que las personas que pasaban más tiempo trabajando. Sin embargo, es importante no tomarse vacaciones solo por el desempeño laboral. El tiempo de descanso es necesario para la salud física y mental de las personas.

Fuente: Infobae