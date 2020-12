Fernández: “De la pobreza no se sale con el Estado y los planes”

El presidente de la Nación aseguró que de la pobreza se sale “con empresarios que inviertan y den trabajo”.

Este jueves, Alberto Fernández cerró la la 26ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Quilmes.

En ella, el presidente de la Nación aseguró que, de la pobreza, se sale “con empresarios que inviertan, den trabajo y generen empleo” y no con “planes sociales”.

“De una vez por todas tenemos que avergonzarnos y sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí, en el medio de esta crisis. Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado y con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. ¡Así se sale! Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente ayudando a los que lo necesiten”, afirmó Fernández.

Al mismo tiempo que recalcaba que los argentinos tenemos una gran oportunidad, el jefe de Estado aseguró que “la industria comenzó a girar”.

“La industria alimenticia no dejó de producir alimentos para todos los argentinos. La industria famarcéutica, los laboratorios, no dejaron de producir remedios para los argentinos. Las empresas de carga no dejaron de transportar los insumos necesarios para que la Argentina siga produciendo”, enumeró Fernández.

“Ya empezamos a ver que la Argentina comenzó a girar. Tres meses consecutivos donde, por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación. La industria automotriz en noviembre creció un 20% respecto de noviembre del año pasado. La construcción empieza a movilizarse a una velocidad que nosotros queremos que sea mayor todavía. La industria se está moviendo toda”, sentenció.

A su vez, remarcó que Argentina tiene que volver al “mejor capitalismo”: “Al capitalismo de raíz, ese que se preocupaba por invertir, por arriesgar, producir, dar empleo y ganar. Y, en la Argentina, producir y exportar genera recursos para el país y lo hace crecer”.

“Antonio Cafiero decía: ‘Quien sueña solo, sólo sueña. Pero el que sueña con otro, puede cambiar el mundo’. Soñemos todos juntos, cambiemos el mundo de una buena vez, hagamos la Argentina que definitivamente nos merecemos”, cerró el presidente.

