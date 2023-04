Cristina dijo que el acuerdo con el FMI es inflacionario y calificó a Milei de “caradura”

La vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner advirtió que “el pasado aparece otra vez acá en el presente” y afirmó que Argentina atraviesa una “situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro”. Afirmó, además, que el acuerdo firmado con el FMI es “inflacionario” y añadió que ese efecto reviste el “gran problema que tiene la sociedad argentina”.

“¿Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó y destruyó la Argentina 20 años antes? ¿Qué nos pasa compatriotas? ¿Qué nos pasa que es como una Argentina circular que vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos?”, cuestionó. “No digo que tengamos nosotros la razón, pero por favor no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

La vicepresidenta apuntó contra la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se refirió al debate por la dolarización, lo que consideró “peor que la convertibilidad”. “Ningún argentino de bien puede ignorar el lastre que es haber vuelto del Fondo Monetario Internacional. Nadie con honestidad intelectual”, afirmó la titular del Senado sobre el convenio con el organismo financiero.

Según consideró, “ese acuerdo que se firmó es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países”. “Las políticas del FMI no han dado resultado en ningún lado”, enfatizó la vicepresidenta, al encabezar la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en el Teatro Argentino de La Plata.

A la vez, hizo mención al debate que elevó el diputado y precandidato presidencial Javier Milei sobre la dolarización de la economía en la Argentina, algo que evaluó “peor que la convertibilidad” y “no frena la inflación”. “La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, destacó la vicepresidenta.

“Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector políticos, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”, alertó.

Cristina Kirchner también pidió a sus militantes que “no se hagan los rulos”, en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial este año. “Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces”, resaltó la titular del Senado.

El discurso de Cristina Kirchner en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner

“Pensaba venir a dar una clase magistral pero me parece que va a ser algo más que una clase. Va a ser una clase magistral con un poquito de experiencia de vida””Es muy importante generar espacios como este, el de la Escuela Justicialista. No es una escuela de capacitación técnica, es una escuela de análisis político”

“Muchas veces nos encontramos con técnicos o intelectuales que tal vez creen que sepan todos, pero no saben nada. Hay que volver a lo que era antes, como con los compañeros acá presentes”.

“Ese día, ahí en Santa Cruz, Néstor irrumpe en el escenario nacional y luego es presidente. Hijo de una Argentina que gritaba un año antes de la elección ‘Que se vayan todos‘. Eso es lo que pasa en el presente. Ese pasado está de vuelta en este presente”.

“Uno de los problemas que tenemos hoy en la política en general, en la República Argentina, nuestro espacio personal y cotidiano, más allá de la política, es el exceso de adjetivación y calificación. Por eso voy a tratar de no adjetivar y calificar”.

“¿Quiénes se tenían que ir? Había un gobierno que había ganado las elecciones, fue la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. Durante ese gobierno, se produce el estallido de la convertibilidad. Ayer escuchaba a alguien por la televisión, a quien tengo respeto y cariño, que escribió un libro que dice ‘115 días para desactivar la bomba’. En realidad la bomba nunca se desactivó porque explotó en la cara de 40 millones de argentinos. Explotó en las plazas, en la desocupación y finalmente en la captación de los depósitos a plazo fijo. La convertibilidad terminó como empezó”.

“La convertibilidad fue una idea o solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, que después también tiene discípulos de ojitos claros en el presente que dicen que fue el mejor ministro. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar. Fue la dolarización de la economía. Una dolarización no extrema de moneda dólar, pero fue un dólar. Esto significaba una disciplina fiscal muy dura. Pero fundamentalmente significaba que primero hubo que capturar todos los plazos fijos que tienen los bancos y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Esto fue el Plan Bonex 89. El entonces ministro de Economía anuncia que nadie iba a poder retirar los plazos fijos en los bancos. Millones de australes. Néstor y yo teníamos muchos australes también en el banco”.

“Nunca hay que enamorarse y creer que algo es la salvación de todo. Creer que porque tenemos Vaca Muerta nos vamos a salvar. Cuando uno no tiene valor agregado y solamente produce materia prima, está muy sujeta al precio y a las volatilidades internacionales”.

“La dolarización es mucho peor que la convertibilidad. Porque de la convertibilidad salimos y miren lo que pasó”

“La convertibilidad explota y la explota a otro gobierno, no al gobierno que la había creado. Pero la campaña de la Alianza había sido ‘Vamos a sostener la convertibilidad’ y la convertibilidad explotó. Y terminó como empezó: con la captura de todos los plazos fijos más todos los depósitos. Salió la gente a la calle, muertos, violencia, represión. Esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización”.

(Sobre la dolarización) “Hoy en día nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”.

“Cuando Néstor asumió como presidente, la desocupación era de dos dígitos. Tenía más desocupados que votos. Con el producto bruto cayendo en picada. Esta es la historia de la Argentina: apertura comercial, desindustrialización. Hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios que en ese momento la gente decía ‘Que se vayan todos”.

El jefe de gobierno de la Ciudad estaba a cargo del PAMI, integraba el Grupo Sushi junto a la que era ministra de Trabajo y que habían descontado del 13% a los jubilados y los trabajadores estatales. Un señor que hoy se está promoviendo como jefe de gobierno de la Ciudad había sido ministro de Economía y lo echó la Franja Morada cuando propuso arancelar las universidades públicas, o sea, eliminar la gratuidad de la educación universitaria argentina. Estas cosas pasaban. Ahora nos proponen vouchers”.

“Es una eterna Argentina circular en los personajes, en las propuestas. Por eso es importante espacios como este de discusión y reflexión, donde podamos convocar a los jóvenes a superar los 20 minutos del TikTok y reflexionar un poquito sobre lo que pasó, porque es imposible avanzar en el presente y en el futuro si no sabemos de dónde venimos. Es imposible”.

“La dolarización es mucho peor que la convertibilidad. Porque de la convertibilidad salimos y miren lo que pasó. Imagínense un país como la Argentina dolarizado”.

“¿Qué nos pasa que es como una Argentina circular que vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos?”

“Imagínense un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Un país donde nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, Brasil y China, devalúen sus monedas y nosotros no tengamos la herramienta monetaria porque estamos con moneda dura. Sin política monetaria, sin política cambiaria y además dependiendo de una moneda con una economía como la de EEUU que es absolutamente competitiva con la Argentina”.

“El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación, eso es por lo menos lo que uno escucha. La inflación no para con una dolarización. Como no emite moneda, su moneda es el dólar, cuando se endeuda tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo. No hay posibilidad de que tenga política monetaria. Como por ejemplo la tuvimos con el tema de Covid, donde sin acceso al mercado de capitales Argentina emitió para poder hacer frente a los gastos que significaba vacuna, salud, etcétera. Claro que eso provoca un proceso inflacionario, como pasó en todo el mundo”.

“La emisión de los Bancos Centrales europeos o de la Reserva Federal cuando fue para fondear a todos los bancos que quebraron por las hipotecas en 2008, nadie dijo nada. Cuando se emite para los bancos, parece que eso no produce inflación”.

“En la convertibilidad no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían en los bancos. Estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas. Por eso se creó la figura de la pesificación asimétrica y al mismo tiempo el cramdown. El parlamento argentino sacó leyes para que no se fundieran las empresas argentinas. Cuando reflotan estas teorías que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad, uno dice ‘¿Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó y destruyó la Argentina 20 años antes?’ ¿Qué nos pasa compatriotas? ¿Qué nos pasa que es como una Argentina circular que vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos? No digo que tengamos nosotros la razón, pero por favor no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

“Durante nuestra gestión, sobre todo en el segundo mandato, en el cual los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina tenía el salario más alto en dólares, también elegían dolarización. No es una crítica, es una descripción de los problemas. Y también esto traía demanda. El problema está en que cuando no hay regulación tenemos una formación de activos en el exterior muy importante, y cuando hay regulación tenemos la brecha y todo lo que ella genera”.

“Estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino”

“Hay un punto de contacto con aquel pasado y con la situación en aquel momento, no en cuanto a modelo económico: 22% de desocupación, el producto bruto cayendo. Hoy tenemos otros problemas. Hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios. Estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos ante las cosas. Pero lo cierto es que con posterioridad a la pandemia la actividad económica creció y el empleo que se creó fue un empleo más precario, más informal, con mucho monotributo. No es de la calidad de empleo que se generaba antes. El modelo no es el mismo, no tiene absolutamente nada que ver con aquel modelo que generaba desocupación, desindustrialización. Ahora hay nuevamente un proceso de generación”.

“La actividad económica fue un 0,4 más importante que en el 2015 y el consumo privado un 1.5 más alta que en el 2015. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa esto que también dije en 2020 cuando Sergio dijo, y bien, que el país iba a crecer. Yo dije atrás ‘Claro que vamos a crecer, y mucho. Pero ojo, alineemos precios, salarios, tipos de cambio, porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos’, que es lo que está pasando ahora”.

“Hay un punto de contacto con ese pasado. Nosotros, como proceso y proyecto político que a partir de 2005 pudimos, pagándole al FMI, iniciar un ciclo virtuoso en el que los trabajadores volvieron a participar en la distribución del ingreso con más del 50%. Que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición nos duele porque yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno del FMI a la Argentina”.

“Nadie no puede plantearse que estamos ante un dilema y un problema brutal. Ese FMI que Perón siempre rechazó y que ingresó al país luego del golpe de Estado que derrocara a Perón. Fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades, vinculado además con el grave problema que tiene hoy la sociedad argentina, que es la inflación. Ese acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países”.

“Tenemos que tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la República Argentina. Nosotros estuvimos 12 años y medio administrando el país, pero no estaba el Fondo Monetario Internacional. Teníamos libertad en las herramientas para poder gobernar. Y además de eso, veníamos bajando el endeudamiento. El problema se produce a partir del año 2016. Entre el año 2016 y 2017 Argentina fue el país que más se endeudó con los fondos de inversión privados internacionales. Fue criminal lo que pasó. Creo que también debemos abordar una estructura en la República Argentina en materia de conformación de precios que dista mucho de lo que dicen las teorías liberales”.

“¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen o la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? Que no me jodan. ¡Que no me jodan más con esas fantasías! Que no me jodan más”.

“No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina… ¿Miedo? Miedo tengo por que mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Temo por lo jóvenes, temo por los pibes. Porque hay demasiado cobardía, hay demasiada hipocresía. Esto es que está pasando en la República Argentina”.

“Esos mamarrachos que andan diciendo la casta tiene miedo, de dónde les tenemos miedo, si nunca les pasó nada, caraduras”.

Hay demasiada hipocresía, repito, tenemos que hacer un programa de gobierno, no hay que pelearse, hoy el capitalismo ya no es una ideología es el modo de producción más eficiente, se vienen momentos en que tendremos que estar preparados para grandes cambios, habrá que ver quien manda en ese proceso, si se lo dejamos a los mercados, o el Estado vuelve a tomar ese control”.

“No creamos que nos va a salvar Vaca Muerta, o el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología y adaptarnos a los tiempos que vienen”.

“Basta de decirnos a los peronistas que los 70 años en el poder, basta, sabemos que no es así, saben que el principal problema que tenemos hoy es ese endeudamiento brutal que nos han dejado. Nosotros tampoco vamos a decirselos las 24 horas, pero por favor, un poco más de honestidad intelectual, de todos y todas, a la hora de discutir el futuro de los argentinos y las argentinas.”

“Uno de los problemas que tenemos en la política, en nuestro trato cotidiano es el exceso de adjetivación y calificación, cuando se adjetiva se toman posiciones y entonces es prácticamente imposible analizar.

Fuente: Perfil; Gentileza del video: Página 12